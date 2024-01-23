Antakya'da çıkan trafo yangını söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan trafo yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir trafo da çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında trafoda maddi hasar oluştu. - HATAY