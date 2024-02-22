Ankara'da Psikolojik Problemleri Olan Baba, Oğlunu Rehin Aldı

Ankara'da psikolojik problemleri ve uyuşturucu madde bağımlılığı olan bir kişi, iki hafta önce boşandığı eşinden olan 7 yaşındaki oğlunu rehin aldı. Çocuğu kurtarmak için gelen polislere, "Kapıyı açarsanız size ve çocuğuma sıkarım" diye tehditler savurup ateş eden saldırgan baba etkisiz hale getirilirdi. Rehin alınan çocuk ise 8 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.

Olay, Çubuk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 23.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğüne giden S.Y. isimli kadın, velayeti kendisinde olan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.'nin boşandığı H.V. tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri baba ile oğlun bulundukları evi tespit etti. Oğlunu rehin alan saldırgan baba olay yerindeki polisleri, "Kapıyı açarsanız size ve çocuğuma sıkarım" diyerek tehdit etti. Çevre güvenliğini sağlayan ekipler, H.V.'nin arkadaşı ve kardeşinin de dahil edildiği ikna çalışmalarına başladı. Uzun süreli ikna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine H.V.'nin arkadaşı E.Ç.'nin eve gönderilmesi kararı verildi. Arkadaşını içeri aldığı sırada polislere ateş eden H.V., Polis Özel Harekat ekiplerince kolundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırgan şahıs tedavisi için hastaneye sevk edilirken, olay yerinde bulunan kardeşi A.K. ve arkadaşı E.Ç. ile polislerden yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Olay sırasında herhangi bir fiziki yara almadığı belirlenen mağdur çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralanan saldırgan baba ise tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Psikolojik problemleri ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen H.V.'nin bulunduğu evde yapılan aramalarda kendisine ait tabanca ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.

"Ailesi ile problemler yaşadıktan sonra olmuş bu olay"

Olayla ilgili konuşan çevre esnafından Hüseyin Bilir, "Saldırganı tanıyorum, müşterimdi. Çocuğuyla sürekli alışverişe gelirdi. Hiç umduğum bir şey değildi bu olay. Herkes gibi ben de şaşırdım. Ailesi ile problemler yaşadıktan sonra olmuş bu olay. Eşiyle de ayrılmış. Olay anında buradaydım, olanları gördüm. Sabah geldiğimde üzücü olayların yaşandığını duydum. Polisler buradaydı. Çocuk son günlerde hep babası ile buralardaydı" dedi.

"Psikolojik sorunları varmış"

Olayın diğer tanıklarından Mustafa Çaylı ise, "Olay saatlerce sürdü. Polis ekipleri geldi. Burada yaşayan ağabey, çocuğunu rehin almış. Saldırgan iki hafta önce eşinden boşanmış. Psikolojik sorunları varmış. Operasyon çok uzun sürdü. Silah sesleri duyduk. Çok korktuk" ifadelerini kullandı. - ANKARA