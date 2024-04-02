Ankara'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Ankara'da seyir halindeki otomobilin geçmeye çalıştığı bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 NN 95 plakalı otomobilin sürücüsü, önde seyreden ve geçmeye çalıştığı 06 BT 221 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA