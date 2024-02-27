Ankara'da ortaklık anlaşmazlığından kaynaklanan cinayet davası başladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aralarında anlaşmazlık çıkan ortağını silahla vurarak öldüren şahıs ile olay sırasında yanında bulunan akrabasının yargılanmasına başlandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Şeker, Salih Karakurt ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı yargılanmanın başladığını bildirdi. Mahkeme başkanı sanıklara iddianame özetinin okunmasının ardından söz verdi. Olayda hayatını kaybeden Levent İşçen'i tanımadığını iddia eden sanık Karakurt, Osman Şeker'in akrabası olduğunu söyledi.

"Silah seslerine uyandım"

Konya'da yaşadığını belirten Karakurt, Osman Şeker'in Ankara'dan araba alacağını söylemesi üzerine onunla gittiğini söyleyerek, "Konya'dan Ankara'ya geldik ve arabada kaldık. Olayın yaşandığı yere gittiğimizde ben arabada uyuyordum. Osman arabadan inmiş, silah sesine uyandım. Silah sesini duyunca Osman'ın olduğu tarafa doğru gittim. Sana mı ateş ettiler dedim, 'hayır' dedi. Yanında silah olduğunu bilmiyordum. Osman daha önce bana dolandırıldığını söylemişti" iddialarına yer verdi.

Tutuklu sanık Osman Şeker ise Levent İşçen'in kendisine para vereceğini söylemesi üzerine Ankara'ya geldiğini söyleyerek, "Salih'e Ankara'dan araba alacağız dedim. Yola çıktık. Olay günü Levent'in yanına gittim, paramı istedim. 'Neden benden para istiyorsun da diğer ortağımdan istemiyorsun?' dedi. Tartışma çıktı boğuşma sırasında silah patladı. Tek derdim silah gösterip korkutmaktı" dedi.

Maktulün eşi Zehra İşçen ise Osman Şeker'in yalan söylediğini, Şeker'in yanlarına silahla gelerek "3'e kadar sayıyorum, sizi öldüreceğim" dediğini iddia ederek şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme tarafınca tanık olarak dinlenen Şeker'in oğlu M.Ş. ise, "Devlet hazinesinden mera arsa alacağız diyerek babam bunlarla çalışmaya başladı. Sürekli biz hesap dışı elden bu kişilere para götürdük. Ben de bizzat kendim götürdüm. Karşı taraf şu ada parseli alıp size kiralayacağız, hayvan çiftliği yapacaksınız diye bizden para aldı, fakat hiçbir geri dönüş yapılmadı" dedi.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı, 8 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 6 Eylül'de, Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde meydana gelen olayda Levent İşçen, eşiyle ofisinin bulunduğu binadan çıkıp, aracına binerken para konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortağı Osman Şeker yanına geldi. Şeker, tartıştığı İşçen'i tabancayla başından vurup öldürdü. Kaçan Şeker ve yanındaki akrabası Salih Karakurt yakalanıp tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Osman Şeker ve Salih Karakurt hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanıp dava açıldı. - ANKARA