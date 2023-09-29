Ankara'da kaybolan 16 yaşındaki genç kız bulundu

Ankara'da 24 Eylül tarihinden beri haber alınamayan 16 yaşındaki Tuana Ceren Coşkun adlı genç kız, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda genç kız bulundu.

Ankara'da kendisinden 24 Eylül tarihinden beri haber alınmayan 16 yaşındaki genç kız, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Polatlı'da 5 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Tuana Ceren Coşkun adlı genç kız, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda bulundu. Ailenin endişeli bekleyişi sona ererken, ekipler olayın ayrıntılarını incelemeye devam ediyor. - ANKARA