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Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü, Hayvanlar Telef Oldu

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Ankara'da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı çevrede bulunan gecekondunun üzerine yıkılması sonucu telef olan hayvanlar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartıldı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşil Bayır Mahallesi 1805. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Olay öncesi gecekonduda olan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu. Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken beslediği köpek ve güvercinler ise istinat duvarının altında kalarak telef oldu. Telef olan hayvanlar ise çalışmaların ilerleyen saatlerinde çıkartılabildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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