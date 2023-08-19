Ankara'da Dolandırıcılık Olayı: Berber, Ucuza Tamir Ettirmek İstediği Arabasını Dolandırıcıya Kaptırdı

Ankara'da kimliği belirsiz kişilerce hasara uğratılan aracını ucuza tamir ettirmek isteyen berber, kendisini tamirci olarak tanıtan müşterisine teslim ettiği otomobilinden günlerdir haber alamadığını ve dolandırıldığını ileri sürdü.

Olay, Altındağ ilçesindeki bir otoparkta meydana geldi. İddialara göre, Necati Turan'a ait 2008 model otomobile park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Aracını kırıp döken kişilerin kim olduğunu bulamayan Turan, polise şikayetçi olmaktan vazgeçerek otomobilini tamir ettirmeye karar verdi. Görüştüğü tamircilerin teklif ettiği ücreti fazla bulan Turan'ın aklına kendisini kaporta tamircisi olarak tanıtan müşterisi geldi. Turan, müşterisi Hasan Tahsin Ç. (35) ile 800 lira karşılığında anlaşarak aracını teslim etti. Arabayı teslim alan Hasan Tahsin Ç., sürekli alışveriş yaptığı bir dükkandan tamir için malzeme alması gerektiğini belirterek, Turan'dan para istedi. Bunun üzerine Turan, 800 liralık tamir bedelinin 600 lirasını Hasan Tahsin Ç.'ye önden vererek otomobiline tekrar kavuşacağı anı beklemeye başladı.

Aracından uzun süre haber alamadı

Otomobilini tamir için verdiği günün akşamında teslim almayı bekleyen Turan, Hasan Tahsin Ç.'den onarım işleminin ertesi güne kaldığı cevabını aldı. Hasan Tahsin Ç.'nin şüphe uyandırmamak için tamir anından sürekli fotoğraf göndermesine aldanan Turan, ertesi günü beklemeye başladı. 2 gündür tamirhanede olduğunu düşündüğü otomobilinin durumunu sormak isteyen Turan, telefonla aradığı Hasan Tahsin Ç.'ye ulaşamadı. Ulaşamadığı müşterisini sormak için malzeme alınan dükkana giden Turan, hayatının şoku ile karşılaştı. Dükkandakilerin Hasan Tahsin Ç.'yi tanımadıklarını belirtmesi üzerine Turan, polise giderek şikayetçi oldu. 450 bin lira değerindeki aracından günlerdir haber alamadığını söyleyen Turan, Hasan Tahsin Ç.'nin kendisini dolandırdığını ileri sürdü. Hasan Tahsin Ç.'nin başkasına ait bir yerde aracı tamir ettiriyormuş gibi izlenim verdiğini de iddia eden Turan, yetkililerden gelecek güzel haberi bekliyor.

"Aradığımda telefonu kapalıydı"

Mağdur olduğunu dile getiren Necati Turan, şöyle konuştu:

"İş yerimin yukarısında bir otopark var. Güvenliği ve kamera sistemi olmayan bir yer. Aracımı oraya park ediyordum. Aracımın hasara uğratıldığı söylendi. Arabamın camını kırmışlar. Sol tarafına da hasar vermişler. Kimse görmediği ve kamera kaydı olmadığı için şikayetçi olmadım. Arabamı tamire götürdüm, camını taktırdım. Ardından da bir kaporta tamircisine uğradım. 2 bin liraya tamir edeceklerini söylediler. Aklıma kaportacılık yapan bir müşterim geldi. Kendisini yanıma çağırdım. Aracı tamir edebileceğini ve 800 lira ücreti olduğunu söyledi. Diğer tamirciye göre tamir ücreti daha uygun olduğu için ve tanıdığım birisi olduğu için ona tamir ettirmeye karar verdim. Bana akşama kadar arabayı teslim edeceğini söyledi. Malzeme alacağını söylediği için 600 lira nakitle birlikte arabamı emanet ettim. Gün içerisinde telefonla görüştüğümüzde aracı tamir ettiğini söyledi. Akşam tekrar aradım, boya işinin yetişmediğini söyledi. Aracı da kendi dükkanında tamir etmiyormuş. Bir arkadaşının dükkanını para karşılığında kullandığını söyledi. Biz de hiç şüphelenmedik. Giyimi ve konuşması düzgün olan birisiydi. Biz de güvendik. Aracımı ertesi gün teslim edeceğini söyledi. Aracın da tamir edildiği fotoğrafları bana gönderdi. Ertesi gün aradığımda telefonu açmadı. Bir süre sonra tekrar aradığımda ise telefonu kapalıydı. Biz de bir aksilik olmuştur diye akşama kadar beklemek istedik."

"Daha önce 7 tane dosyası varmış"

Hasan Tahsin Ç.'nin daha önce de benzer suçlara karıştığını öğrendiğini söyleyen Turan, "Bana uzun süredir otomobil boyası aldığı bir dükkan olduğunu ve sürekli o kişilerle çalıştığını söylemişti. Malzemeyi de oradan alacağını söylemişti. Ben de kendisine ulaşamayınca o dükkana gittim. Fotoğrafları gösterdiğimde 'Bu kişiyi tanımıyoruz' dediler. Akşama kadar bekledim, kendisine ulaşamayınca polise gidip şikayetçi oldum. Kendisi dolandırıcı çıktı. Daha önce 7 tane dosyası varmış. Hepsi ortaya çıktı. Aracımın piyasa değeri 450 bin lira idi. Biz de şimdi umutla güzel bir haber gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Uzun yıllardır elimde tuttuğum birikimim yok oldu"

Kendisine de çok kızgın olduğunu ifade eden Turan, "İnsanlara benim gibi her gördüklerine inanmamasını ve herkesi kendileri gibi görmemelerini tavsiye ediyorum. Herkese iyi niyetle yaklaşmasınlar. Bütün birikimim o arabaydı. Belki de çocuklarım için kullanacaktım. Uzun yıllardır elimde tuttuğum birikimim yok oldu. Çok mağdurum, üzgünüm. Benim gibi insanları dolandırmaktan vazgeçsinler. En çok kendime kızıyorum" diye konuştu. - ANKARA