'Amcam polis' dedi, ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim amcam polis" dese de cezadan kurtulamadı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 16 ANS 412 plakalı motosiklet ekiplerce durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin sürücüsü Berat Ö.'nün (16) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Cezai işlem uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü Berat Ö., polis ekiplerine ceza yazmamaları konusunda ısrarda bulundu. Ehliyet için başvuru yaptığını söyleyen sürücü, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Nolur ceza yazmayın" diyerek ısrar etse de, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

(Salih Bilal Aslan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa