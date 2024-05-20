Amasya'nın Taşova ilçesinde polis yük taşıyan araçları denetledi
Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yük taşıma yapan 25 araç sorgulandı. Araç sürücülerine, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can ile güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
Amasya'nın Taşova ilçesinde polis yük taşıyan araçları denetledi.
Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yük taşıma yapan 25 araç sorgulandı.
Araç sürücülerine, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can ile güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmede bulunuldu. - AMASYA