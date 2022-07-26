Alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdüler...Yanmak üzere olan kaplumbağayı böyle kurtardı

Bursa'da 10 dönümlük arazi rüzgarın etkisiyle yandı. Mahalle sakinlerinden bir kişi ise otların arasından yanmak üzere olan kaplumbağayı kurtararak su verdi. Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, martıların elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın etkisiyle birlikte kısa sürede büyürken, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle sürekli büyüyen yangını yaklaşık 2 saat sonra evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm otluk alan yandı. Mahalle sakinlerinden bir genç ise yanan otların arasında kaplumbağa olduğunu gördü. Hemen oraya giden genç, kaplumbağanın yanarak ölmek üzere olduğunu gördü. Hemen kaplumbağayı alarak su verdi. Kaplumbağanın çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu görüldü.

Kaplumbağayı yanarak ölmek üzere olduğunu söyleyen Muhammet Işık, "Bizim evin altındaki leylekler sürekli elektrik kaçağı olan tellere sık sık konarak patlatıyorlar. Sonra bir baktım araziden dumanlar geliyor. Daha sonra aşağı indiğimde yanmak üzere olan bir kaplumbağa gördüm. Gittim hemen kurtararak su verdim, hayatına kavuştu' dedi.

Yangının büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi. - BURSA