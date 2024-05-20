Alanya İskelesinde çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, gece saatlerinde Alanya İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda bir kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflardan birinin diğerini yere yatırarak yumruk vurduğu ve başka şahısların da yerde yatan kişiye tekme attığı görüldü. - ANTALYA