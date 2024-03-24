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Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AEK 459 plakalı Hyundai marka otomobil ile 07 ARU 570 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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