Alanya'da esnaflara dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından esnaflara yönelik sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 'Farkında Ol, Oltaya Gelme' projesi kapsamında esnaflara sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi. Esnafa ve vatandaşlara sanal ortamda ve iletişim yoluyla muhtemel dolandırıcılık olayları hakkında bilgiler verilerek, konu hakkında broşür dağıtıldı. - ANTALYA