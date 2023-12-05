Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı arttı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 30 Kasım'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 olan tutuklu sayısı, 2 kişinin daha tutuklanmasıyla 5'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Kasım 2023 tarihinde Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda F.B., B.S. ve K.T. isimli şüpheliler tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. Operasyonu genişleten narkotik ekipleri, 6 şüphelinin daha tutuklanan zanlılarla birlikte hareket ettiğini belirledi. Bunun üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile S.Ö., B.İ., İ.S.Y., T.G., B.A. ve İ.S.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap ile 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bong ele geçirildi. Şüphelilerden T.G., B.A. ve İ.S.Y., hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. S.Ö., B.İ. ve İ.S.Y. hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. S.Ö. ile B.İ. mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderilirken, İ.S.Y. ise denetimli serbestlik tedbiri ile serbest kaldı. - KONYA