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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu haplar ve para ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri ve geleceği zehirlemek için sokak satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, elde edilen istihbarat sonucunda Akşehir Dr. Vahdi Yamalık Caddesi'nde daha önce haklarında uyuşturucudan işlem yapılan E.Ç. ve H.O. isimli şahısların olduğunu fark etti. Polisleri görünce kaçan 2 şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç.'nin kaçarken yola attığı 11 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi. Şüphelilerden H.O.'nun da yapılan üst aramasında 7 adet sentetik ecza hap, bir içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ve 3 adet ecstasy hap ile bin 280 lira para ele geçirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramada H.O.'nun evinde 10 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı bong ile enjektör ele geçirildi. Emniyete götürülen E.Ç., hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek' suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.O. ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından işlem yapıldıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akşehir Konya Güvenlik Cezaevi Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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