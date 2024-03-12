Akşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, il dışından gelerek motosiklet çalan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede 3 motosikletin çalınması üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemesinde 3 şüphelinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden gelip motosikletleri çaldığı tespit edildi. Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile polis ekipleri yapılan operasyonda; çalınan 2 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. H.G., S.G. ve Y. G. isimli 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA