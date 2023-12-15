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Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kurye yaralandı

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Aksaray'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü kurye yaralandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kurye yaralandı.

Kaza gece yarısı Ereğli Kapı Mahallesi Büyük Kergi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir adrese paket servis bıraktıktan sonra Taşpazar Mahallesi'ndeki iş yerine dönen Burak B. (23) idaresindeki 68 ACD 760 plakalı motosiklet, Taşpazar Mahallesi'nden Ereğli Kapı Mahallesi'ne giden Hamza K. (26) yönetimindeki 68 ACU 653 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Ereğli Acil Durum Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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