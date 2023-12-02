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Aksaray'da Arkadaşının Motosikletini Gasp Eden 3 Kişi Kayıplara Karıştı

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Aksaray'da arkadaşlarının motosikletini gasp eden 3 kişi kayıplara karışırken, gasp edilen motosiklet polisin takibiyle bir apartmanın bahçesinde bulundu.

Aksaray'da arkadaşlarının motosikletini gasp eden 3 kişi kayıplara karışırken, gasp edilen motosiklet polisin takibiyle bir apartmanın bahçesinde bulundu.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi 1337 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, V.Y. (30), E.M.M. (28) ve E.M.G. (27) arkadaşları olan V.Ö.'ye (29) ait motosikleti gasp ederek kayıplara karıştı. Arkadaşlarına bir süre ulaşamayan V.Ö. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak motosikletinin zorla alındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bilgiler doğrultusunda motosiklet ve 3 kişinin peşine düştü. Polis ekipleri yapılan takibin ardından şüphelilerden V.Y.'nin motosikleti Zafer Mahallesi 6838. Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bahçesine bıraktığı tespit edildi. Başka bir arkadaşlarının bahçesine bırakılan motosiklet Gasp Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Motosiklet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici ile İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arkadaşlarının motosikletini gasp eden ve bir apartmanın bahçesine bırakan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan, şüphelilerden V.Y.'nin çeşitli suçlardan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Motosiklet Aksaray Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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