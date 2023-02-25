Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaköy ilçesine bağlı Akpınar - Tepeköy yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 40 BH 135 plakalı otomobil ile H.Ü. (62) yönetimindeki 68 HF 167 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan araçlar adeta hurdaya dönerken, bir otomobilde yangın çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülerden H.Ü. Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine, diğer sürücü E.Ö. ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY