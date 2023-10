Akli dengesi yerinde olmayan kadın Türk bayrağını çiğnedi

Alanya'da Türk bayrağını koparıp yere atan kadın gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı

ANTALYA - Alanya'da bir kadın, bir giyim mağazasına asılı Türk bayrağını indirdi ve üzerine basıp geçti. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kadın yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine akli dengesi bozuk olduğu anlaşılan F.U. isimli kadın Atatürk Caddesi Bostancıpınarı Kavşağı'nda bulunan bir giyim mağazasının önünde Cumhuriyetin 100. yılı için asılan Türk Bayrağını asıldığı yerden sökerek ayağının altında çiğnedi. Olay anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı.Olayın ardından hareke geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri kadını yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemede kadının alki dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı

"Hala o stresi yaşıyorum"

Olayın yaşandığı anı anlatan dükkan çalışanı Nesrin Ercömert "O an oturuyordum dükkanda. Bir de baktım şu bayrağımızda astığımız bayrağın mangalları yere düştü o an. Dışarı çıktım, baktım bayrak yerde ama oradan gelene kadar bir bayan geçti. Aklımdan geçmedi değil, acaba o mu onu yaptı diyerekten çıktım. Çocuklar bayrağı verdi dedi ki, abla o bayan yaptı. Dükkanda kimse olmadı. Hani dükkanında birisi olsaydı farklı bir şeyler olabilirdi. Yani o günü bugün ya hala o stresi yaşıyorum. Ne diyebilirim? Bu bayrağımız topraklarımızla kanla sulanmış." dedi.

Olay anını anlatan bir vatandaş da "Bayrağı yere atıp gitti. Kadın akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyorlar. Akli yerinde birisi değil. Bizde bayrağı yerden alıp işyerine geri verdik. O an millete el kol hareketi de yapıyordu." diye konuştu.

Öte yandan, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılan F.U yakalanarak adliyeye sevk edildi.