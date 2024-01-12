Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğrencisi Kayboldu

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 9 gündür haber alınamıyor. Merve'yi aramak için dün Düden Park açıklarında çok sayıda ekip tarafından gerçekleştirilen arama çalışmasından sonuç alınamazken, çalışmaların bugün kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 9 gündür haber alınamıyor. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, Merve'nin en son görüldüğü Düden Park açıklarında dün çok sayıda ekiple arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bir sonuç alınamadı.

Aramaların bugün kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Kızı Merve'yi aramak için Antalya'ya gelen baba Osman Elmas ise arama çalışmalarının yapıldığı noktaya gelerek aramaları yakından takip etmişti. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan acılı baba, kızının bir an önce bulunmasını istedi. Acılı baba özellikle Düden Park yakınlarında bulunan işletmelerde kızına ait bir görüntü bulunması durumunda polis ekiplerine ve kendisine bilgi verilmesini talep etti. - ANTALYA