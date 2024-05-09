Ağrı'da Ev Korkuluğuna Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ağrı'nın 100. Yıl Mahallesi'nde evinin pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde kardeşi ile birlikte oyun oynayan çocuk, başını demir korkuluklardan dışarı çıkarmaya çalışırken kafası korkuluklara takıldı. Uzun süre burada hareket edemeyen çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu. Çocuğu kurtarmak için demir korkulukları kesen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından çocuğu kurtarmayı başardı.

Korkuluklardan kurtulan çocuk, itfaiye ekiplerine bir daha kafasını demir korkuluklara koymayacağına dair söz verdi. - AĞRI