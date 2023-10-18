Ağrı'da Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada, Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada, Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde bir tırda yapılan aramada Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı. - AĞRI