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Afyonkarahisarlı şehidin naaşı memleketine getirildi

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Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Günay'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Uçak ile Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu kent protokolü üyeleri karşıladı. Askerlerin omuzlarında uçaktan ambulansa alınan naaş daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Günay'ın memleketi olan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yarın öğle namazının ardından gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Teğmen Piyade Irak 3.Sayfa Haberler

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