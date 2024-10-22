Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı katlettiren teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte taht kavgaları başlarken Türkiye'de ise "gebermiş" etiketi kısa sürede TT oldu.

HAİNLERDEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrası gözlerin çevrildiği FETÖ'cü hainlerden art arda paylaşımlar gelirken, Hakan Şükür'ün ardından basketbolcu Enes Kanter de sahneye çıktı.

FETÖ elebaşının "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter, teröristbaşı Gülen ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düştü.

FETÖ'CÜ ENES KANTER DE SAHNEYE ÇIKTI

FETÖ'cü Kanter şu ifadeleri kullandı: "Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam! O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım! Bırakmayacağız! Bıraktırmayacağız! Devam… Vallahi de Billahide Tallahide DEVAM…"

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki. Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

"SON TEBESSÜMÜNÜ UNUTMAYACAĞIM, UNUTTURMAYACAĞIM"

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım. 1938-.. Devam…"