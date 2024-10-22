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Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından spor dünyasının FETÖ'cü isimleri art arda paylaşımlarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ardından bu kez teröristbaşının "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter'den paylaşım geldi. Rüyasında elebaşı Gülen'i gördüğünü belirterek fotoğraflarını paylaşan Kanter, "O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım" ifadesini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı katlettiren teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte taht kavgaları başlarken Türkiye'de ise "gebermiş" etiketi kısa sürede TT oldu.

HAİNLERDEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrası gözlerin çevrildiği FETÖ'cü hainlerden art arda paylaşımlar gelirken, Hakan Şükür'ün ardından basketbolcu Enes Kanter de sahneye çıktı.

FETÖ elebaşının "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter, teröristbaşı Gülen ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düştü.

Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

FETÖ'CÜ ENES KANTER DE SAHNEYE ÇIKTI

FETÖ'cü Kanter şu ifadeleri kullandı: "Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam! O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım! Bırakmayacağız! Bıraktırmayacağız! Devam… Vallahi de Billahide Tallahide DEVAM…"

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki. Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

"SON TEBESSÜMÜNÜ UNUTMAYACAĞIM, UNUTTURMAYACAĞIM"

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım. 1938-.. Devam…"

Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

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Yorumlar (33)

Muharrem Şahin:

2 it yanyana

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Karpuz Çekirdeği:

aynı yahudi askerlere benziyor

224
8
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dehide:

Sonradan aklın başına gelir. Türkiyeye giremeyeceksin üzüntüden kahrolacaksın. Ecnebi ülkelerde sürün de gör

162
6
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Özcan Özcan:

ENES KANTER.BABANIN AĞZINA YIĞIYIM

112
6
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albatros :

bu nasıl bir beyin yıkamadır arkadaş???

107
5
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Muharrem Hozar:

Daha bir sürü fetöcuk var ülkemizde , sağlık sistemini başta ele geçirmişler

73
4
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RC MD:

Durmak yok yola devam demiş

42
24
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Cemal Koyun:

hocasından ne emanet aldı acaba böyle konuşuyor yşk

56
2
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FETHİ YILMAZ:

Ne emaneti bıraktı acaba çürümüş cevizleri mi

32
0
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Benim Kkk:

Bizim bildiğimiz yol nedir bilirmisiniz hastalıklı ruhlar aklın ve bilginin yol göstericiligini temel alarak insanlığın binasını bu gerçek temeller üzerine inşa etmektir bizim rayına oturmamız gereken yol işte tamda budur insanların cehaletinden faydalanıp inanç pompalayarak inların gozunde kendini kutsallastirip ucube onursuz bir yaşam sürenleri bu halkın sırtından çekip atmaktir gaye mi istiyorsun adam gibi erkek gibi mert ve delikanlı bir şekilde iste o yol anlattığım bu yoldur.

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