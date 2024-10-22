Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları bugün başlıyor. Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın heyecanı, bugün 9 maçla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, her hafta futbolseverlere unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
REAL MADRID- DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID- DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid- Borussia Dortmund karşılaşması tabii platformundan naklen yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ (22 EKİM)
19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)
22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)
22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)
22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)