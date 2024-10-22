Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın heyecanı, bugün 9 maçla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, her hafta futbolseverlere unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

REAL MADRID- DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID- DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid- Borussia Dortmund karşılaşması tabii platformundan naklen yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ (22 EKİM)

19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)

22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)