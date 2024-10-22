Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var?
Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan futbol maçının muhtemel kadroları belirlendi. Maç öncesinde her iki takımın da form durumu, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, Real Madrid'in ev sahibi avantajını kullanıp kullanamayacağı merakla bekleniyor.
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Bundesliga'da zor zamanlar geçiren Dortmund'un bugünkü performansı merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Bu akşam saat 21:00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, genç yetenek Arda Güler'in yedek kulübesinde oturması bekleniyor. peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.
REAL MADRID- DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.