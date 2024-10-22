Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var?

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Bundesliga'da zor zamanlar geçiren Dortmund'un bugünkü performansı merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Bu akşam saat 21:00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, genç yetenek Arda Güler'in yedek kulübesinde oturması bekleniyor. peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.

REAL MADRID- DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

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