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KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?
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Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar ve bugün çeyrek altın fiyatı kaç TL olduğu gündeme geliyor. Anlık altın kuru ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Son dönemde yükselişe geçen altın fiyatları, kritik bir eşiği aştı. 22 Ekim altın fiyatları ve canlı altın kuru merak ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler merak konusu. 22 Ekim 2024 tarihinde altın fiyatları ne kadar olduğu ve Kapalı Çarşı gram altın kaç TL olduğu sorgulanıyor. Canlı altın kuru! Bugün gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.

Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2.731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak. Gram altın ise ilk kez 3 bin lirayı gördü.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 3.004,0730

Satış: 3.004,4800

ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış: 2.729,54

Satış: 2.729,92

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 4.806,4800

Satış: 4.912,2500

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 19.225,9100

Satış: 19.588,9100

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 20.220,00

Satış: 20.399,00

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 9.585,20

Satış: 9.826,74

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?

ZİYNET ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 19.230,50

Satış: 19.593,38

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 20.596,20

Satış: 21.119,46

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

Alış: 1.682,05

Satış: 2.533,83

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

Alış: 2.828,83

Satış: 2.987,52

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