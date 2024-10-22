Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. PSG ile PSV arasında oynanacak olan futbol maçı, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu iki takımın karşılaşacağı mücadelenin tarihi, yayın kanalı ve şifre durumu hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

PSG- PSV MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG- PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayınlanacak.

TRT TABİİ AVRUPA MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, önümüzdeki 3 yıl boyunca TRT tarafından yayınlanacak. Bu süre zarfında, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvalarını izlemek isteyen futbolseverler, bu maçları TRT'nin ekranlarından takip edebilecekler.

Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden futbol takımlarımızın maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarının yanı sıra TRT Tabii platformunda da şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak.

İlgili Haberler