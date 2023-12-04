Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 48 Gram Esrar ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde 48 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde 48 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araçla uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri söz konusu aracı takibe alıp ardından durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 48 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait kartuşlar ele geçirdi. Olayın ardından sürücü R.Ö., ile araçta bulunan O.Ö., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda sürücü R.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı da ortaya çıkarken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR