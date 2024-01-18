Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden Birisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişiden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri M.Ö, S.O. ve G.O., isimli 3 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Aramada 8,74 gram eroin, 0,32 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ve 1-2 cm ebatlarında peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahısların ikisi hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR