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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpıştı ve biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 03 ABC 413 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 EF 959 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan araçlardan birisi yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada araç sürücülerinden S.G., ile yanında bulunan A.S. ve D.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çay Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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