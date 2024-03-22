Afyonkarahisar'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında otobüs içerisinde yapılan kontrolde bir şahsın üst aramasında 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uygulama noktasında otobüs içerisinde yapılan kontrolde bir şahsın yapılan üst araması yaptı. Yapılan aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. O.B., A. T. Ç. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR