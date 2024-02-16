Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonunda 57 Bin Adet Boş Makaron ile Tütün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 57 bin adet boş makaron ile tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Çayırbağ beldesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada

58,4 kilogram tütün, 57 bin adet boş makaron ve 5 bin 360 adet dolu makaron ele geçirildi. Olay sonrası İ.K., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR