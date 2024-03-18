Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede İ.K., isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR