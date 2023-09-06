Afyonkarahisar'da Dedektörle Define Arayan 3 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde dedektör ile define arayan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Bayat ilçesi Mallıca köyü Söğütlü Pınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekipler bölgede 3 kişinin kaçak kazı yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından olay yerine giden ekipler H.A. (42), M.E. (40) ve M.Ş. (52) isimli şahısları dedektör ile define ararken suçüstü yaptı. Ekipleri şahısları gözaltına alırken, ardında bölgede yapılan aramada 3 dedektör, 3 kazma, 2 madeni para, boş kovan, kulaklık ve kalem pil ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR