Adıyaman'da ailesinden kaçan genç kız polis tarafından ailesine teslim edildi

Adıyaman'da, ailesinden kaçarak ağır hasarlı bina içerisinde yaşamaya çalışan genç kız, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 1.Nolu Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında bulunan 2 katlı ağır hasarlı eve sürekli gir çık yapan genç kızın durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri genç kızın ailesiyle tartıştığı ve evden kaçarak ağır hasarlı bina içerisinde yaşamaya çalıştığı anlaşıldı. Polis ekipleri ile sağlık ekipleri genç kız ile bir süre konuştu. İkna edilen genç kız daha sonra ailesine teslim edildi. - ADIYAMAN