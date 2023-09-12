Adana'da Yağma ve Tefecilik Operasyonu: 7 Gözaltı

Adana'da yağma ve tefecilik suçlarıyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, çek, senet ve kredi kartı gibi delillere de el konuldu.

ADANA'da, yağma ve tefecilik suçlarıyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yağma ve tefecilik suçlarına karışıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararının ardından şafak vakti, belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda da ruhsatsız tabanca, 1 milyon 750 bin TL tutarında çek, alacak-verecek ibarelerinin bulunduğu defter, 2 senet, farklı kişilere ait 2 kredi kartı, 203 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.