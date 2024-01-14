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Adana'da otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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Adana'da belediye otobüsü şoförü, aracında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahından çıkıp hastaneye yetiştirdi. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği yolcuların müdahale ettiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi...O anlar kamerada

Adanalı kahraman şoför: Kalp krizi geçiren yolcusunun hayatını kurtardı

Şoför Veli Demirhan:

"Babamı kalp krizinden kaybetmiştim o nedenle yolcuyu hemen hastaneye götürmek aklıma geldi"

ADANA - Adana'da belediye otobüsü şoförü, aracında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahından çıkıp hastaneye yetiştirdi. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği yolcuların müdahale ettiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 01 ANT 613 plakalı otobüste bulunan erkek bir yolcu fenalaşınca diğer yolcular durumu şoför Veli Demirhan'a bildirdi. Otobüsü durduran Demirhan, yolcunun kalp krizi geçirdiği fark etti. Hastanın durumunun acil olduğunun farkına varan Veli Demirhan, aracının güzergahını değiştirip Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti.

Yolcu hastanede tedaviye alınırken Veli Demirhan'da otobüse binerek tekrardan işine devam etti. Ayrıca yolcunun fenalaşıp otobüs şoförü ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar ise araç kamerasına yansıdı.

"Daha önce de böyle durumlarla karşılaşmıştım"

Olayı anlatan şoför Veli Demirhan, "Akşam seferindeyken bir uyarı geldi ve yolcunun fenalaştığını söylediler. Hemen otobüsü sağa çekip baktım ve yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark ettim. Kapıları kapatıp hemen en yakın hastaneye gittim. Hastayı acile bıraktık ve ben işime devam ettim. Telaşlanmadım, bizim telaşlanma gibi bir lüksümüz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşılaşmıştım" ifadelerini kullandı.

"Babamı kaybettiğim için hemen hastaneye götürdüm"

Kendi babasının da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini anlatan Demirhan, "Ben babamı kalp krizinden kaybettim. O durumu bildiğim için aklıma direk hastaneye götürmek geldi ve bende öyle yaptım. Hastayı hastaneye bıraktım ve yanında bir yakını vardı ona teslim ettim. Hastaya da benden bir isteğin var mı diye sorunca 'Allah razı olsun' dedi. Diğer yolcularda işini gücünü bıraktı. Herkesin başına gelebilir böyle olaylar" diye konuştu.

Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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