Adana'da aranan şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Adana'da yaşanan dolandırıcılık suçu nedeniyle 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Burhan A. adlı kişiyi durdurup üst aramasından sonra kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorguda şahsın Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burhan A., Viranşehir Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA