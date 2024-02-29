Adana'da 36 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında 36 bin uyuşturucu hap ele geçirirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, eve yaptığı baskında Nidal El Alluş E. isimi bir kişinin Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesindeki evine baskın yaptı. Baskında şüphelinin evinde yapılan aramalarda 18 paket halinde toplam 36 bin adet uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. - ADANA