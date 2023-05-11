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Adana'da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Adana'da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Pozantı ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde meydana gelen kazada aralarında 2 polis otomobilinin de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pozantı Tragger Ankara Adana 3. Sayfa Haberler

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