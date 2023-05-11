Adana'da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Pozantı ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde meydana gelen kazada aralarında 2 polis otomobilinin de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA