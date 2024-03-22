5 kişinin öldüğü feci kazada sürücüler tutuklandı
5 kişinin öldüğü feci kazada sürücüler tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı minibüs ile tır kazasında sürücüler tutuklandı.
Dün Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile tır sürücüsü Gürşat Akça'nın tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan sürücüler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 2 sürücü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.