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26 suç kaydı bulunan şahıstan basın mensuplarına hakaret

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26 suç kaydı bulunan şahıstan basın mensuplarına hakaret Elazığ'da bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatması için kullanılan 500 metre uzunluğundaki kabloyu çalan ve 12'si hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

26 suç kaydı bulunan şahıstan basın mensuplarına hakaret

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatması için kullanılan 500 metre uzunluğundaki kabloyu çalan ve 12'si hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatması için kullanılan 500 metre uzunluğundaki kablo çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2 hırsızlık suçundan aranması olan ve aynı zamanda 12'si hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydı bulunan Ö.D. olduğunu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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