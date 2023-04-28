2 hırsız, girdikleri camiden hoparlörü ceketin içine alıp kaçtı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir cami hırsızların hedefi oldu. 2 hırsızdan biri, pencereyi takoz ile zorlayarak cami içerisindeki hoparlörü montuna sararak alıp kaçtı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Caddesi üzerindeki Hacı Hasan Erkan Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi camiye girdi. 2 hırsızdan biri eline aldığı takoz ile pencereyi zorlayarak açtı. Daha sonra camide kimsenin olmadığını fark eden hırsızlardan biri, müezzin bölümündeki çanta şeklindeki hoparlörü ceketinin içine alıp gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın camiye geldiği, kapı önündeki ayakkabılarını çıkardıkları ve kıyafetlerini düzelttikleri görüldü. Caminin içinde cemaatin olup olmadığını kontrol eden şahısların, daha sonra müezzin bölümündeki çanta şeklindeki hoparlörü ceketin içine koyarak camiden hızla uzaklaştıkları anlar görüntülerde yer aldı.

Olayı fark eden cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler camide parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Hocamızın hoparlörünü çaldılar"

Cami cemaatinden Erkan Özkan, "İki kişi pencereyi takoz ile zorlayarak içeri girmişler. 15-20 dakika içeride oyalandıkları görülüyor, güpegündüz yaptılar. Demek ki adamlarda cesaret var. Hocamızın hoparlörünü montun içerisine saklayarak alıp gitmişler. Burada çok sık oluyor böyle hırsızlıklar, daha önce de caminin musluklarını çaldılar. Polis geldi tutanak tutup görüntüleri aldılar. Cami devletin ve milletin malı, kim hakkını helal edecek ki?" dedi. - ANTALYA