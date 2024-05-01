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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda Olaylar

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruplar polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı noktalarda kimi yüzlerine maske takan kişiler, polise taş, sopa ve su damacanasıyla saldırırken bazı göstericilerin yerdeki kaldırım taşlarını söktükleri görüldü. Olaylarda ise 30'a yakın emniyet görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruplar polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı noktalarda kimi yüzlerine maske takan kişiler, polise taş, sopa ve su damacanasıyla saldırırken bazı göstericilerin yerdeki kaldırım taşlarını söktükleri görüldü. Olaylarda ise 30'a yakın emniyet görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

Tüm yurtta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruplar polis barikatını aşmaya çalıştı. Gruplara polis izin vermezken kimi noktalarda arbede yaşandı. Beyoğlu Dolapdere, Şişli Halaskargazi Caddesi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Fatih Saraçhane Meydanı'nda kalabalıkların arasına karıştığı öğrenilen marjinal gruplar, emniyet güçlerinin engeliyle karşılaşınca taşkınlık çıkardı.

Yerden taş sökenler, damacana ile saldıranlar

Yüzlerine maske takan bazı kişiler, polise taş, sopa, demir çubuk ve su damacanası gibi çeşitli şeyler atarken, bazı göstericilerin yerdeki kaldırım taşlarını söktükleri görüldü. 30'a yakın emniyet mensubunun atılan taş ve sopalarla yaralandığı belirtilirken polis, göstericilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası söz konusu grupların, ara sokaklara dağıldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs Taksim Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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