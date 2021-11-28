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3. Lig'de Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yendi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor
3. Lig'de Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yendi

TFF 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sahasında Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup etti.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - TFF 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sahasında Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Fethiye Şehir Stadında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Fethiyespor'un golünü, 64. dakikada Serhan Yılmaz kaydetti. Müsabaka Fethiyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fethiyespor, topladığı 34 puanla liderliğini sürdürdü.

3. Lig'de Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yendi

3. Lig'de Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yendi

3. Lig'de Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yendi

3. Lig'de Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yendi

AA / Ali Rıza Akkır - Spor Haberleri

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