3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Ekim'de başlayacak - Haberler
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3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Ekim'de başlayacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Ekim'de başlayacak

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali", 18- 22 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

BİNGÖL (AA) - Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali", 18- 22 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle gerçekleştirilecek.

Direktörlüğünü Mahmut Baldemir üstlendiği festivalin bu yılki ana jüri başkanlığını ise Mehmet Aslantuğ yapacak.

Festival, 18-22 Ekim arasında yapılacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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