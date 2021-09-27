3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Ekim'de başlayacak

BİNGÖL (AA) - Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali", 18- 22 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle gerçekleştirilecek.

Direktörlüğünü Mahmut Baldemir üstlendiği festivalin bu yılki ana jüri başkanlığını ise Mehmet Aslantuğ yapacak.

Festival, 18-22 Ekim arasında yapılacak.