3 Ay Önce Eşinden Boşanan Gonca Vuslateri: Fingirdemek Kadar Güzel Bir Şey Yok

Oyuncu Gonca Vuslateri, Cihan Şensözlü'nün 'Sanane Cihanna' programına katıldı. Üç aydır ayrı olduğu ve geçtiğimiz ay boşandığı ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'dan sonra ilişkisi olmadığını söyleyen oyuncu aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FİNGİRDEMEK GÜZEL ŞEY"

Vuslateri, "Çok dedikodu çıkıyor ama aşık olsam kendimi tutamam söylerim. Burada bile mesajlaşırdım. Fingirdemek kadar güzel bir şey var mı? Ne yapalım, savaşalım mı? Olur mutlaka... Ama şu an yok. Sevmeye programlı bir ruhum" dedi.

"RAHMETLİ KOCAMLA DA BÖYLE TANIŞMIŞTIM"

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Gonca Vuslateri, ''Yeni hayatına alışabildin mi?'' sorusunu, ''Alıştım'' diyerek geçiştirmek için önce peçete istedi. Alerjisi olduğunu söyleyen oyuncu, ''Rahmetli kocamla da böyle tanıştım'' diyerek Kibariye'nin, 'Senin Kadar Kimse Sevmiyor Annem' şarkısını söyledi.

SİYASİ PAYLAŞIMLARDAN RAHATSIZ OLDU

24 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medyada seçime dair paylaşımlar görmek istemeyen oyuncu Gonca Vuslateri Instagram hesabından şunları yazdı: "Kimsenin siyasi paylaşımını görmek zorunda değilim. Ben saygı duyup yapmıyorsam, sizden de yorumlarınızı özel hayatlarınız gibi kendinize saklamanızı rica ederim. Takiplerinizden çıktım. Arkadaşlığımız bakidir.O sohbeti sıcak kalbi iki göz odalı evimde yeriniz daima vardır. Ama bu tarz özel konularda fikir ayrılıklarına saygı duyulmuyor ne yazık… Ben hiç paylaşım yapmadıysam aynı hukuki saygıyı da beklerim. Gergin bir seçim sonrası her farklı parti insanından gergin şeyler okumak zorunda değilim sevgilerimle…"