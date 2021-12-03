3 Aralık Dünya Engelliler Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilimizdeki Özel Eğitim Kurumları tarafından program düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.

Program öncesinde özel öğrenciler tarafından yapılan Seramik ve Resim Sergisini gezen Vali Fuat Gürel serginin düzenlenmesinde emeği geçen özel öğrencilerimiz başta olmak üzere onlara destek olan öğretmenlerine teşekkür etti.

Saygı duruşu ile başlayan tören işaret dili eşliğinde İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

Tüm Engelli Sivil Toplum Kuruluşları adına Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Fuat Gürel, "Engellerimiz bazen doğuştan bazen de sonradan bünyemize intikal eden bir durum, toplumumuzun önemli bir bölümü engelli bireylerden oluşuyor. Devletimiz son yılarda şükürler olsun ki çok güzel imkanlar sağladı, sosyal hayata katılımları, eğitimlerine devam etmesi, istihdam hakkından yararlanabilmesi maksadı ile bir çok imkanlar sağlandı. Bu memnuniyet verici bir durum, bu bir lütuf değil bu kardeşlerimize verilmesi gereken bir haktır, daha yürüyecek çok yolumuz var. Özellikle sokaklarda gezerken, sosyalleşirken bir çok engelle karşılaşıldığını biliyoruz, özellikle esnafımızdan rica ediyorum kaldırımları işgal etmesinler, kaldırımlarda engelli vatandaşlarımız engelli araçları ile yürümek isterken sıkıntı çıkabiliyor ya da görme engellilerinde bu tür sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Aslında bu noktada bir toplumsal duyarlılık oluşturulmalı, bu bir taraftan bir kutlama günü diğer taraftan toplumsal farkındalığı oluşturma günü aslında. Başımıza gelmeyince anlayamayacağımız bir alan ki onun için empati yapmamız gerekir, engelli kardeşlerimiz ne tür sıkıntılarla karşılaşıyor düşünmemiz gerekir. Uzun süredir kurumlarımızda engelli bireylerimiz için alt yapı oluşturmaya çalışıyoruz, asansörler, görme engellilerle ilgili bantların çekilmesi, özel merdiven ve platformlar yapılması ile ilgili erişilebilirlik komisyonumuz çok ciddi çalışmalar yaptı ve belli başlı aşamaya gelindi. Camilerimizde, okullarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızda bunu sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. Ama biraz önce Kültür Merkezimiz güzel bir mekan olmasına karşın dernek başkanımız Muhittin Bey kürsüye çıkarken zorlandı, ama hala sorunlarımız olduğunu da görüyoruz. Bunun için eksikliklerimizi onların gözü ile bakıp onların ihtiyaçlarını göz önüne alarak eksikliklerimizi gözden geçirmeliyiz. Özellikle belediyelerimizin ve resmi kurumlarda görevli arkadaşlarımızın bu gözle bakıp onların eksikliklerini tamamlamak, onların sosyalleşmesi, belli alanlarda aileleri ile beraber iyi vakit geçirebilmesi için alt yapı hazırlıklarına öncülük etmesi gerekir. İnşallah bizlerde belediye başkanlıklarımızla birlikte bu sorunları önümüzdeki süreçte masaya yatırıp çözmeye gayret göstereceğiz daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu bir farkındalık günü, biz sorunlarınızın farkındayız, çözmek için uğraşıyoruz ama zaman ve kaynak planlaması yaptığımızda inşallah mevcut imkanlarımızı biraz daha öteye taşımış olacağız. Engelliler gününüzü tekrar kutluyorum, bu etkinliği hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğümüze ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz başta olmak üzere personellerine ve burada olan engelli okullarında eğitim gören kardeşlerimize, yöneticilerimize ve sevgili engelli kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından özel öğrenciler tarafından hazırlanan; Anadolu Ateşi Dans gösterisi, Dans Grubu gösterisi ve Semazen gösterisi sahnelendi. Radyo programcısı İbrahim Bedir'in seslendirdiği şiirlerle renk kattığı etkinlik Özel öğrenciler Enes Güvenç, Öznur Coştu, Kağan Çolaker ve Lütfi Eren'in piyano resitalleri ile devam etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı özel öğrencilerden oluşan ritm gösterisi ile sona erdi.

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